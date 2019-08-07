Путин дал советы Зеленскому

Вчера четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в результате обстрела в Донбассе. Сегодня президент Украины провел в этой связи совещание с представителями подразделений ВСУ, начальником Генштаба и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

На брифинге по его итогам Зеленский сообщил, что утром звонил Путину и «попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей».

В Кремле подтвердили факт разговора президентов, то, что его инициатором был Зеленский, а темой — урегулирование конфликта в Донбассе. Там рассказали, что в ходе разговора Путин сообщил коллеге, что деэскалации поспособствует прежде всего исключение дальнейших обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящих к жертвам среди мирного населения.