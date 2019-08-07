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Путин дал советы Зеленскому 

Рамблер 4 минуты назад
Владимир Путин объяснил Владимиру Зеленскому, как добиться деэскалации обострившегося конфликта в Донбассе, сообщается на сайте Кремля.
Вчера четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в результате обстрела в Донбассе. Сегодня президент Украины провел в этой связи совещание с представителями подразделений ВСУ, начальником Генштаба и секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
На брифинге по его итогам Зеленский сообщил, что утром звонил Путину и «попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей».
В Кремле подтвердили факт разговора президентов, то, что его инициатором был Зеленский, а темой — урегулирование конфликта в Донбассе. Там рассказали, что в ходе разговора Путин сообщил коллеге, что деэскалации поспособствует прежде всего исключение дальнейших обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящих к жертвам среди мирного населения.
«Подтверждена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса», — добавили в Кремле.
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Политика , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Генштаб
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