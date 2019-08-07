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Пушков объяснил отставку посла США Хантсмана 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
По его словам, уход Хантсмана с поста был вполне логичен, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки».
«Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон — при самом активном участии конгресса — довел отношения с Россией до ручки. Т.е. состояния, когда посол ничего сделать не способен. В такой обстановке Хантсман счел, что лучше уйти. Логичный шаг», — написал Пушков в Twitter.
Во вторник СМИ сообщили, что посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке со своего поста. По этим данным, отставка вступит в силу 3 октября.
МИД отреагировал на сообщения об отставке посла, отметив, что положение вещей в США не дало возможности для реализации потенциала отношений с Россией.
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Комментарии
Политика , Джон Хантсман , Алексей Пушков , МИД , США
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