В России ответили на слова генсека НАТО о причинах возвращения Крыма

Он подчеркнул, что крымский референдум стал результатом желания людей вернуться на родину, а не участия в чьих-то «конкурентных играх».

"Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота", — приводит РИА Новости слова политика.

Он также добавил, что население полуострова последние 30 лет просто хотело домой, что и произошло в 2014 году.

При этом депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская предположила, что упорное непризнание воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о наличии у США комплекса неполноценности перед Москвой.

Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей проголосовали за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при Университете королевы Виктории в Новой Зеландии назвал главную причину присоединения Крыма к России. По его мнению, это стало результатом усиления конкуренции между великими державами. Глава НАТО также отметил, что Россия стала более напористой в своей политике, поэтому смогла вернуть Крым.