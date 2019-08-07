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В России ответили на слова генсека НАТО о причинах возвращения Крыма 

News.ru 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что воссоединение Крыма с Россией стало результатом усиления конкуренции между великими державами, прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Он подчеркнул, что крымский референдум стал результатом желания людей вернуться на родину, а не участия в чьих-то «конкурентных играх».
"Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота", — приводит РИА Новости слова политика.
Он также добавил, что население полуострова последние 30 лет просто хотело домой, что и произошло в 2014 году.
При этом депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская предположила, что упорное непризнание воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о наличии у США комплекса неполноценности перед Москвой.
Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей проголосовали за возвращение в состав РФ.
Ранее News.ru писал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при Университете королевы Виктории в Новой Зеландии назвал главную причину присоединения Крыма к России. По его мнению, это стало результатом усиления конкуренции между великими державами. Глава НАТО также отметил, что Россия стала более напористой в своей политике, поэтому смогла вернуть Крым.
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Комментарии2
Политика , В мире , Руслан Бальбек , Йенс Столтенберг , Наталья Поклонская , Госдума , НАТО , РИА Новости , Республика Крым , США
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