Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами, заявили во вторник в МИД РФ

"Шестого августа посол Японии в России Кодзуки был приглашен в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями РФ на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова. С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России", — подчеркнули в российском МИД.

Одновременно Кодзуки была вручена нота с выражением "решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп".

Отмечается, что японский посол "обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио".