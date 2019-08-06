Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах 

РИА Новости 35 минут назад
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами, заявили во вторник в МИД РФ.
Япония потребовала встречу с Путиным
"Шестого августа посол Японии в России Кодзуки был приглашен в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями РФ на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова. С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России", — подчеркнули в российском МИД.
Одновременно Кодзуки была вручена нота с выражением "решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп".
Отмечается, что японский посол "обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио".
Последние новости
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Комментарии3
Политика , Видео , Игорь Моргулов , МИД , Москва , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предостерегли Россию147
Одна и та же болезнь убила Вербер и Началову7
Коломойский объяснил ссору с Путиным314
Посол США в России подал в отставку
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе219
Видео
02:47
«Я бы им показал, где раки зимуют!»
Общество
05:36
США предостерегли Россию
США В мире
04:09
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе
Армия Войска
00:41
Названа причина смерти Аллы Вербер
Общество
01:04
Глюкоза прокомментировала слухи о разводе
Шоу-бизнес
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:49
«Блистательный идиот»: Вдова Доренко ответила Запашному
Общество
03:58
Коломойский рассказал про «хиханьки да хаханьки» с Зеленским
В мире Украина
01:34
Умерла Алла Вербер
Общество
00:32
«Утерли сопли»: в учениях Украины и НАТО победила РФ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение