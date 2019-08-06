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МИД России прокомментировал отставку посла США 

Rambler News Service + ещё 26 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Подавший в отставку посол США в России Джон Хантсман является профессионалом, однако из-за американской внутриполитической конъектуры странам не удалось реализовать потенциал двухсторонних отношений. Об этом заявили в российском МИДе, комментируя отставку посла США в РФ.
«Это решение Вашингтонской Администрации, соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений», — передает радиостанция «Говорит Москва» комментарий ведомства.
О том, что посол США в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке, стало известно сегодня, 6 июля.
Как сообщает, издание The Salt Lake Tribune, Хантсман собирается уйти с должности 3 октября 2019 года. В июне 2019 года о том, что Джон Хантсман оставит свой пост к концу этого года, сообщало издание The Atlantic со ссылкой на источники.
По их данным, отставка связана с тем, что Хантсман намерен выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах штата Юта в 2020 году. Такой же версии придерживается и The Salt Lake Tribune.
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Политика , Джон Хантсман , Дональд Трамп , МИД , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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