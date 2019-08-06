МИД России прокомментировал отставку посла США

«Это решение Вашингтонской Администрации, соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений», — передает радиостанция «Говорит Москва» комментарий ведомства.

О том, что посол США в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке, стало известно сегодня, 6 июля.

Как сообщает, издание The Salt Lake Tribune, Хантсман собирается уйти с должности 3 октября 2019 года. В июне 2019 года о том, что Джон Хантсман оставит свой пост к концу этого года, сообщало издание The Atlantic со ссылкой на источники.

По их данным, отставка связана с тем, что Хантсман намерен выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах штата Юта в 2020 году. Такой же версии придерживается и The Salt Lake Tribune.