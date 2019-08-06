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Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» возобновить переговоры 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.
"Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия ("хлебного"— ред.), но и переговорного процесса в целом… Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", — написал Зеленский в Facebook во вторник.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". Ранее Зеленский заявил, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран — осенью.
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Политика , В мире , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , Германия , Франция
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