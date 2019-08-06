Генсек НАТО напросился на благодарности из России

Во вторник, 6 августа, генсек НАТО Йенс Столтенберг застал российских экспертов и политиков врасплох. Он объявил, что вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. В России тут же нашлись желающие отблагодарить генсека.

Нет сомнений, что громкие заявления высокопоставленных властителей умов на Западе вызывают всё большую изжогу у россиян. Они порой говорят такое, что диву даёшься, где и чему учились эти люди? Чего стоит одно из последних заявлений президента США Дональда Трампа . Во время встречи со сторонниками Республиканской партии штате Цинциннати в начале августа он вдруг объявил, что по сути, СССР и Россия — это одно и то же. Лишь названия разные.

Советский Союз — ну помните, когда они были все вместе, до того как они все не решили, что будут называть себя Россией… Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией, — заверил слушателей Трамп.

Видео его выступления было опубликовано 2 августа на канале NBC News на YouTube.

Кто эти «они все», которые решили? Что случилось с четырнадцатью советскими республиками? Их в составе СССР не было? Они всегда независимыми, получается, были?

Безусловно, можно предположить, что Трамп действительно не в курсе истории с географией Советского Союза. Но, с другой стороны, американцам куда проще ассоциировать Россию с «империей зла» (ведь так в своё время в Вашингтоне величали СССР). А Трампу так куда легче объяснить избирателям, почему Америка продолжает санкционную «порку» РФ.

Получается, что президент США не оговорился, не блеснул отсутствием эрудиции, не продемонстрировал свой низкий уровень образования. Похоже, этот «исторический экспромт» всё же был домашней заготовкой. И не только он один.

От Трампа решил не отставать Столтенберг. Во время выступления в Новой Зеландии он заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий «соперничества великих держав».

Позвольте мне подробно остановиться на трёх главных вызовах, с которыми сталкиваются Новая Зеландия, НАТО и союзники НАТО. Первый из вызовов — возросшее соперничество между великими державами… Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря… Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других, — отметил Столтенберг.

Кто не признаёт волеизъявление крымчан в 2014 году? Россия ли? Разве самоопределение народа посредством голосования не является лучшим свидетельством поддержания веры в демократические институты? Но разговор сейчас даже не об этом.

Вот уже пять лет, как на Западе высокопоставленных политиков продолжают мучить вопросом, как они проглядели воссоединение Крыма с РФ? Почему вовремя не отреагировали, не предотвратили? Где были всемогущие американские, британские, немецкие, французские спецслужбы? Проспали? Проморгали?

Ответы искали всем западным миром. Долго не находили оправданий. И вот Столтенберг решил продемонстрировать миру свой аналитический склад ума. Он нашёл объяснение: во всём виновато соперничество великих держав. То есть получается, что если бы НАТО не сопротивлялось «возросшему присутствию России», то никакого воссоединения и не было бы.

Оказывается, НАТО надо поблагодарить за такое старание. В России не стали оставаться в долгу.

Крым воссоединился с Россией вследствие государственного переворота, организованного при поддержке стран — участниц НАТО. Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию. Политика НАТО, направленная против России, послужила своеобразной помощью, ускорив возвращение Крыма домой, — согласился со Столтенбергом депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек.

В свою очередь директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев уверен, что генсеку даже не пришлось сильно напрягать свой мозг в поисках оправданий.

Столтенберг просто приписывает России знакомые ему инстинкты внешнеполитического поведения викингов и англосаксов. Great power rivalry — это клише из учебников по истории Первой мировой. За признанием «величия» стоит обвинение в империализме, которое в гораздо большей степени характеризует поведение представляемых Йенсом Столтенбергом держав и блоков. Россия — великая держава, но в совершенно ином смысле, в смысле своей миротворческой деятельности и нетерпимости к любым нарушениям Ялтинского мирового порядка. Очередная расписка в незнании России и непонимании её мотивов, — цитирует Чихарева РИА Новости.

Но зачем, к слову, натовцам знать и понимать мотивы России? У них своих мотивов хватает. И этого, очевидно, им достаточно. Только вот разговор со стенкой российским дипломатам и военным вести очень трудно. А ведь в НАТО не устают повторять, как пионеры, что всегда готовы к диалогу с Россией. Ой ли?