В США в третий раз попросили Суркова о встрече по Украине

По словам собеседника агентства, это уже третья попытка Волкера организовать встречу с Сурковым. Спецпредставитель Госдепартамента США предложил провести переговоры в конце августа в Москве.

«Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются», — подчеркнул Чеснаков.

Переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с 2017 года.

В феврале этого года Волкер заявил, что Россия взяла паузу и не хочет участвовать в переговорах до окончания выборов украинского президента. Тогда же он заявил, что минские соглашения не работают должным образом.

11 июля стало известно о первых телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского . В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и возвращения лиц, «удерживаемых с обеих сторон». Также они обсуждали возможность продолжения контактов в нормандском формате.

12 июля в Париже прошла встреча советников лидеров нормандской четверки, после чего трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие в Донбассе. Оно начало действовать с 21 июля.