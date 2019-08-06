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В США в третий раз попросили Суркова о встрече по Украине 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отправил новый запрос на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
По словам собеседника агентства, это уже третья попытка Волкера организовать встречу с Сурковым. Спецпредставитель Госдепартамента США предложил провести переговоры в конце августа в Москве.
«Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются», — подчеркнул Чеснаков.
Переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с 2017 года.
В феврале этого года Волкер заявил, что Россия взяла паузу и не хочет участвовать в переговорах до окончания выборов украинского президента. Тогда же он заявил, что минские соглашения не работают должным образом.
11 июля стало известно о первых телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и возвращения лиц, «удерживаемых с обеих сторон». Также они обсуждали возможность продолжения контактов в нормандском формате.
12 июля в Париже прошла встреча советников лидеров нормандской четверки, после чего трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие в Донбассе. Оно начало действовать с 21 июля.
Комментарии5
Политика , Украина , Владислав Сурков , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Владимир Путин , Госдеп США , США
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