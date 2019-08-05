Берлин ответил Москве на обвинения во вмешательстве

МИД Германии ответили на критику Москвы по поводу вмешательства во внутренние дела России . Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила на брифинге, что позиция ведомства и правительства Германии донесена до МИД России, и дипломаты обсуждают сложившуюся ситуацию по внутренним каналам.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что дипломатические сотрудники ФРГ и США вмешиваются во внутренние дела России, освещая ситуацию с несогласованными митингами в Москве.

В частности, МИД Германии заявил, что задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа «не соответствовали мирному характеру протестов», и призвали освободить задержанных. Кроме того, по словам Захаровой, телекомпания Deutsche Welle, «которая имеет государственное финансирование», опубликовала на своем русскоязычном сайте призыв присоединиться к акции 3 августа.