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Берлин ответил Москве на обвинения во вмешательстве 

Рамблер 9 минут назад
В МИД Германии ответили на критику Москвы по поводу вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила на брифинге, что позиция ведомства и правительства Германии донесена до МИД России, и дипломаты обсуждают сложившуюся ситуацию по внутренним каналам.
Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России
Ранее официальный представитель МИД России заявила, что дипломатические сотрудники ФРГ и США вмешиваются во внутренние дела России, освещая ситуацию с несогласованными митингами в Москве.
В частности, МИД Германии заявил, что задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа «не соответствовали мирному характеру протестов», и призвали освободить задержанных. Кроме того, по словам Захаровой, телекомпания Deutsche Welle, «которая имеет государственное финансирование», опубликовала на своем русскоязычном сайте призыв присоединиться к акции 3 августа.
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Политика , Видео , Мария Адебар , МИД , Германия , Москва
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