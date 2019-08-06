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Пушков: заявление Столтенберга о Крыме доказывает, что США имели планы на полуостров 

Национальная Служба Новостей + ещё 36 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о Крыме. По словам Пушкова, Столтенберг явно дал понять, что Соединенные Штаты имели планы на полуостров. «Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием „возросшей конкуренции между великими державами“. Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался», — написал политик в своем микроблоге в Twitter. Ранее политолог Александр Рар специально для НСН прокомментировал заявление Столтенберга о присоединении Крыма. Напомним, Крым вошел в состав РФ в результате референдума весной 2014 года. Большая часть жителей полуострова высказались за присоединение к России. При этом в Украине и ряде других стран итоги референдума не признали до сих пор.
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Политика , Украина , Йенс Столтенберг , Алексей Пушков , Александр Рар , НАТО , Республика Крым , США
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