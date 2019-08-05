Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи 6 августа

"6 августа 2019 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой", — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

В тот же день Путин посетит образовательный центр "Сириус". Глава государства осмотрит новый корпус "Школа", в котором проходят обучение школьники по профильным программам Центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов. В новом корпусе могут одновременно обучаться до 800 человек, его площадь составляет 9 тыс. кв. м.