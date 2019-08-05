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Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи 6 августа 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проведет 6 августа в Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля, рабочий график главы государства предполагает встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и посещение образовательного центра "Сириус".
"6 августа 2019 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой", — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.
В тот же день Путин посетит образовательный центр "Сириус". Глава государства осмотрит новый корпус "Школа", в котором проходят обучение школьники по профильным программам Центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов. В новом корпусе могут одновременно обучаться до 800 человек, его площадь составляет 9 тыс. кв. м.
Кроме того, президент проведет заседание попечительского совета Образовательного Фонда "Талант и успех", на котором будут рассмотрены вопросы развития центра "Сириус". Основным докладчиком выступит руководитель фонда Елена Шмелева.
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Комментарии
Политика , Елена Шмелева , Рауль Хаджимба , Владимир Путин , Абхазия , Сочи
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