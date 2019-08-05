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Российское посольство ответило на слова главы МИД Литвы о событиях в Москве 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство РФ в Литве призвало министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса не вмешиваться во внутренние дела России и рекомендовало внимательнее присмотреться к "отношению к инакомыслию в своей стране, фактам преследования у себя выражающих иные взгляды".
Ранее Линкявичюс написал в Twitter, что ему "тошно видеть снова массовое применение насилия против мирных демонстрантов" и Россию, которая, по его мнению, "быстро превращающуюся в полицейское государство".
"Не секрет, что нынешний министр иностранных дел Литвы давно и демонстративно занимается открытым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, заигрывая с российской несистемной оппозицией, содействуя проведению для ее представителей периодических слетов-инструктажей в ЛР, подзуживая их к более активным действиям в нашей стране", — говорится в сообщении на сайте посольства.
В посольстве добавили, что Линкявичюс, "отталкиваясь от последних демонстраций оппозиционеров в Москве, беспардонно указывает Кремлю, как вести себя в своей стране и констатирует "скатывание России к полицейскому государству"".
"В этой связи отметим: в Москве обойдутся без советов подобного рода "специалистов" по России и порекомендуют им внимательнее присмотреться к ситуации с отношением властей к инакомыслию в своей стране, фактам полицейского и уголовного преследования у себя политиков и общественных деятелей, выражающих иные взгляды, навешиванию ярлыков "шпионов" на тех, кто не демонизирует Россию. Тогда станет понятнее, куда реально продвигается каждое из наших государств", — отмечается в сообщении.
Ранее порядка 1,5 тысячи человек приняли 3 августа участие в несанкционированной акции протеста в центре Москвы, посвященной выборам в Мосгордуму, за различные нарушения задержаны около 600 человек. Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.
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Политика , Прибалтика , МИД , Мосгордума , Литва , Москва
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