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В Совфеде заявили, что США попали в плен своих санкций против России 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери вступит в силу 26 августа.
«США уже не могут отказаться (от санкций. — RT), они находятся в плену тех санкций, которые они вводят против России. Они не могут остановиться, в том числе, потому что санкции не достигают результатов. Они должны как-то выразить солидарность Великобритании. Вместо того, чтобы требовать доказательств того, что произошло в Солсбери, они выражают солидарность стране, которую они считают союзником», — объяснил сенатор.
Он отметил, что антироссийская санкционная политика стала нормой для США и назвал её неприемлемым инструментом в рамках международного диалога.
«Что касается санкционной политики, она неприемлема в современном мире. Если возникают какие-то конфликты, их нужно решать путём переговоров, надо уметь слышать и другую сторону, анализировать все источники информации», — добавил Цеков.
Ранее Минфин США сообщил, что новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 26 августа.
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Политика , США , Сергей Цеков , Казначейство США , Совет Федерации
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