Пушков посоветовал «идиотам» в США свалить на Россию убийство Линкольна

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского профессора Брайана Левина о том, что к массовой стрельбе в Техасе и Огайо привела «российская кампания дезинформации в социальных сетях».

«Оказывается, в расстрелах в Техасе и Огайо тоже виновата Россия! Точнее, «российская кампания дезинформации в социальных сетях», как утверждает американский профессор Б. Левин, которого охотно цитирует западная пресса», — сообщил Пушков в Twitter.

«Этот идиот не написал только, что в убийстве Линкольна тоже мы виноваты», — добавил сенатор.

Оказывается, в расстрелах в Техасе и Огайо тоже виновата Россия! Точнее, «российская кампания дезинформации в социальных сетях», как утверждает амер. профессор Б. Левин, к-го охотно цитирует западная пресса. Этот идиот не написал только, что в убийстве Линкольна тоже мы виноваты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 5, 2019

За выходные в США произошли сразу несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером стрельба произошла в техасском Эль-Пасо, где были убиты 20 человек и еще 26 пострадали. В воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в парке Чикаго американского штата Иллинойс.