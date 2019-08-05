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Пушков посоветовал «идиотам» в США свалить на Россию убийство Линкольна 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского профессора Брайана Левина о том, что к массовой стрельбе в Техасе и Огайо привела «российская кампания дезинформации в социальных сетях».
«Оказывается, в расстрелах в Техасе и Огайо тоже виновата Россия! Точнее, «российская кампания дезинформации в социальных сетях», как утверждает американский профессор Б. Левин, которого охотно цитирует западная пресса», — сообщил Пушков в Twitter.
«Этот идиот не написал только, что в убийстве Линкольна тоже мы виноваты», — добавил сенатор.
За выходные в США произошли сразу несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером стрельба произошла в техасском Эль-Пасо, где были убиты 20 человек и еще 26 пострадали. В воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в парке Чикаго американского штата Иллинойс.
Президент США Дональд Трамп заявил, что случаи массовой стрельбы в стране связаны с психическими заболеваниями.
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Политика , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , США
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