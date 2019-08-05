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Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ 

РИА Новости + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть вопрос полномочий России в ассамблее. Об этом в фейсбуке сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Гейл обвинил Москву в "нарушении" Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Из-за этого, по его словам, большинство членов британской делегации выступают против восстановления прав россиян в ПАСЕ и поддерживают сохранение санкций до тех пор, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".
Он также заявил, что российская делегация, по мнению британской стороны, "не намерена выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ".
"Я надеюсь, что Комитет Министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября", — приводит британский постпред слова Гейла.
В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, делегацию от Москвы лишили ряда прав в Парламентской ассамблее Совета Европы. В ответ на это делегация приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет консультативного органа до тех пор, пока полномочия России не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.
В конце июня ассамблея восстановила права России в полном объеме. При этом Лондон проголосовал против резолюции, позволяющий делегации участвовать в июньской сессии. Возвращению Москвы в ПАСЕ всячески пытался помешать и Киев. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
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Политика , В мире , Европа , Роджер Гейл , Совет Европы , Москва
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