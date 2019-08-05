Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть вопрос полномочий России в ассамблее. Об этом в фейсбуке сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Гейл обвинил Москву в "нарушении" Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Из-за этого, по его словам, большинство членов британской делегации выступают против восстановления прав россиян в ПАСЕ и поддерживают сохранение санкций до тех пор, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".

Он также заявил, что российская делегация, по мнению британской стороны, "не намерена выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ".

"Я надеюсь, что Комитет Министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября", — приводит британский постпред слова Гейла.

В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, делегацию от Москвы лишили ряда прав в Парламентской ассамблее Совета Европы . В ответ на это делегация приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет консультативного органа до тех пор, пока полномочия России не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.

В конце июня ассамблея восстановила права России в полном объеме. При этом Лондон проголосовал против резолюции, позволяющий делегации участвовать в июньской сессии. Возвращению Москвы в ПАСЕ всячески пытался помешать и Киев. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.