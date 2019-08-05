В Крыму ответили на слова Акунина о «странности» референдума 2014 года

Фото: РИА Новости Крым

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что писатель Борис Акунин , назвавший крымский референдум 2014 года "странным", тем самым показал свою неспособность понять мотивы 2-миллионного народа Ранее Акунин в интервью YouTube-каналу "Редакция" заявил, что считает крымский референдум "странным". По его мнению, его результаты должны отменяться, так как "если народ Крыма хочет жить независимо или с Россией , то пусть идет нормальными путями". При этом Акунин подчеркнул, что был бы рад, если бы Крым вошел честно в состав России. "Господин Чхартишвили (настоящая фамилия Акунина — ред.), говоря о некой странности крымского референдума, всерьез поверил, что он является инженером человеческих душ и может давать оценку, как эти души действовали в той или иной ситуации. Борису Акунину стоило, прежде чем делать какие-либо заявления, глубоко разобраться и понять механизмы. Он не только не разобрался, но и, наверное, не способен оценить мотивы двухмиллионного крымского народа, попавшего в жернова истории, которые грозили ему, в случае нахождения в составе Украины, если не полным уничтожением, то прозябанием в нечеловеческих, позорных и негуманных условиях", — сказал РИА Новости Иоффе. Глава ОП напомнил, что крымчане в 2014 году выбрали свободу. "В очередной раз приходится приглашать того или иного деятеля, в том числе и этого писателя, побывать в Крыму и воспользоваться проверенной временем технологией: поговорить с людьми, понять или хотя бы попытаться их понять. В противном случае, вы не только не являетесь инженером, но и совсем не понимаете человеческих душ", — сказал Иоффе.