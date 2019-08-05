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Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
По его словам, Абэ необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным и поговорить напрямую из-за возникших между двумя странами «проблем». Встреча может состояться в сентябре.
В субботу, 3 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на Курилы в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным». Глава российского правительства подчеркнул, что не обеспокоен протестом Токио из-за его поездки на остров Итуруп.
«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область», — объяснил он.
Япония отрицает российский суверенитет над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе РФ.
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Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ , Япония
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