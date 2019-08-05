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Депутат предложил не выдавать кредиты людям младше 25 лет 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ограничить выдачу кредитов лицам младше 25 лет.
По мнению депутата, молодёжь попадает в кредитное рабство, получая ссуды на товары не первой необходимости: дорогие гаджеты, автомобили и отдых за границей. Кредитование на образование и покупку жилья Петров предлагает не ограничивать, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму. Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Владимир Петров , РИА Новости , Ленинградская область
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