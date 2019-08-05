Депутат предложил не выдавать кредиты людям младше 25 лет

По мнению депутата, молодёжь попадает в кредитное рабство, получая ссуды на товары не первой необходимости: дорогие гаджеты, автомобили и отдых за границей. Кредитование на образование и покупку жилья Петров предлагает не ограничивать, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму. Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.