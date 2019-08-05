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В Госдуме обсудят, как бороться с лесными пожарами 

Парламентская газета + ещё 2 40 минут назад
Причины ежегодных лесных пожаров, вопросы борьбы с ними и совершенствование законодательства в этой области обсудят на рабочем совещании в Госдуме 5 августа.
Пожары в Сибири идут на площади около 2,5 млн га. После того, как на тушение в помощь МЧС отправили авиацию Минобороны, удалось потушить 450 га. В пяти регионах действует режим чрезвычайной ситуации. Критическая ситуация в связи с пожарами сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Дым распространился и на соседние регионы. В МЧС считают, что огонь охватил такие большие площади, так как местные власти вовремя не начали тушить очаги возгорания. Согласно приказу Минприроды, они имеют право принять такое решение исходя из экономической целесообразности. В Госдуме и Совете Федерации считают, что эту норму необходимо отменить.
В совещании в Госдуме примут участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ожидается участие представителей Минприроды, МЧС, Рослесхоза, Счётной палаты и Генпрокуратуры. В рамках мероприятия обсудят причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами исполнительной власти субъектов Федерации профилактические меры, а также совершенствование нормативно-правовой базы. Особенное внимание уделят проблемам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и восполнению утраченных лесных ресурсов.
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Политика , Видео , Пожары , Василий Пискарев , Владимир Бурматов , Сергей Неверов , Министерство обороны , Рослесхоз , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , МЧС , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , Минприроды , Иркутская Область , Красноярский Край , Республика Бурятия
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