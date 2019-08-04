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Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России 

Lenta.ru + ещё 5 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом в эфире «России-1» заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД направит официальные обращения к американской и германской стороне. По словам представителя ведомства, дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.
Она отметила, что американское посольство в России «активнейшим образом» было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве. «Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — подчеркнула Захарова.
Претензии к германской стороне связаны с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста. «Речь идет о канале, который имеет государственное финансирование — наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять [имеется в виду довести до сведения Берлина]», — резюмировала она, назвав это действие «феноменальным проколом».
Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же в акции приняли участие порядка 1500 граждан.
В конце июля российский МИД отреагировал на заявление посольства Германии о необходимости провести честные региональные выборы. «Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно», — написали в Twitter немецкой дипмиссии.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, дипломатам запрещено вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.ссийские внутренние дела», — подчеркнула Захарова.
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Комментарии
Политика , В мире , Европа , США , Мария Захарова , МИД , Мосгордума , Германия
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