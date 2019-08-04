В ЕС призвали отпустить задержанных в ходе несанкционированной акции в Москве

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МИД Франции: России следует использовать свое влияние для сохранения перемирия в Сирии

Путин подписал закон о повышении госпошлины за выдачу вида на жительство

Мутко: техзадание для защитных сооружений в Иркутской области разработают к 9 августа