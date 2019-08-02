Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против России

"США важно доказывать, что Россия нарушает все возможные международные соглашения и собственные законы США, поэтому санкции вводятся не за нападение на конкретных людей, а в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву. Тем самым продолжается линия на экстерриториальное применение американского законодательства, что пытаются выдать за норму, а также готовится почва для собственного невыполнения международных обязательств, как в случае с Договором по РСМД и соглашению по иранской ядерной программе", — заявил Косачев.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.