Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп своим указом о введении второго пакета санкций против России в связи с так называемым делом Скрипалей готовит почву для собственного невыполнения международных обязательств — ДРСМД и иранской ядерной программы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"США важно доказывать, что Россия нарушает все возможные международные соглашения и собственные законы США, поэтому санкции вводятся не за нападение на конкретных людей, а в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву. Тем самым продолжается линия на экстерриториальное применение американского законодательства, что пытаются выдать за норму, а также готовится почва для собственного невыполнения международных обязательств, как в случае с Договором по РСМД и соглашению по иранской ядерной программе", — заявил Косачев.
Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Комментарии1
Политика , Дональд Трамп , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса186
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил44
Путин упростил украинцам жизнь в России36
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»798
Родные Фриске полностью вернули долг «Русфонду»10
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение