«Вы всегда там, где особенно трудно»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые армейское подразделение было десантировано в тыл условного противника на парашютах.

Сегодня элита российской армии — Воздушно-десантные войска — отмечают 89 лет со дня своего основания. Военнослужащих и ветеранов «крылатой пехоты» поздравил президент России Владимир Путин

«Служба в Воздушно-десантных войсках требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Также президент пожелал военнослужащим продолжать совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, а также самоотверженно защищать национальные интересы страны и безопасность граждан России.

С праздником «голубые береты» поздравил и министр обороны Сергей Шойгу

В своем приказе, он отметил, что именно бойцы ВДВ во все времена выполняли самые сложные и ответственные задачи, проявляя мужество и самоотверженность, сохраняя верность присяге.

Глава военного ведомства пожелал десантникам здоровья, благополучия, чистого неба и новых успехов на благо Отечества.

Слова благодарности за отвагу и доблесть десантникам также выразил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков