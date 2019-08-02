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«Вы всегда там, где особенно трудно»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые армейское подразделение было десантировано в тыл условного противника на парашютах.
Сегодня элита российской армии — Воздушно-десантные войска — отмечают 89 лет со дня своего основания. Военнослужащих и ветеранов «крылатой пехоты» поздравил президент России Владимир Путин.
«Служба в Воздушно-десантных войсках требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Также президент пожелал военнослужащим продолжать совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, а также самоотверженно защищать национальные интересы страны и безопасность граждан России.
С праздником «голубые береты» поздравил и министр обороны Сергей Шойгу.
В своем приказе, он отметил, что именно бойцы ВДВ во все времена выполняли самые сложные и ответственные задачи, проявляя мужество и самоотверженность, сохраняя верность присяге.
Глава военного ведомства пожелал десантникам здоровья, благополучия, чистого неба и новых успехов на благо Отечества.
Слова благодарности за отвагу и доблесть десантникам также выразил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
В Москве этим утром возложили цветы к памятнику легендарного командующего войсками генералу армии Василию Маргелову на Хорошевском шоссе и воинам-десантникам на Суворовской площади. Днем по традиции голубые береты отметят свой праздник в парках по всей стране.
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Политика , Сергей Шойгу , Андрей Сердюков , Владимир Путин , Василий Маргелов , Министерство обороны
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