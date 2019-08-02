Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что «достало» Медведева: премьер вспылил на совещании 

Рамблер + ещё 15 32 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
Недобросовестные подрядчики достали, заявил, как сообщает ТАСС, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава правительства посетовал на порой недобросовестную деятельность подрядчиков на открытых конкурсах в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
По его словам, нередко подрядчики занижают цены или, например, подают заведомо неисполнимую заявку, из-за чего конкурс отменяется, все теряют деньги, «а кто-то наслаждается». Медведев назвал эту проблему «сплошной» в России.
«Вообще, эта ситуация, как говорят у нас, достала», — пожаловался он, призвав «завершать» ее.
Премьер напомнил, что уже поручал ужесточить ответственность для недобросовестных подрядчиков — вплоть до уголовной, если дело касается манипуляций итогами конкурса. Теперь же Медведев, отметив, что ситуацию хоть и не следует «раздувать», призвал все же ввести наказание за умышленное уничтожение результатов конкурса.
Комментарии193
Политика , Дмитрий Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгрия нарушила санкции71
Порошенко разрушил «план Путина»162
Япония возмутилась действиями Медведева4
США ввели новые санкции25
Малышева рассказала о спасении от рака4
Видео
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение