Что «достало» Медведева: премьер вспылил на совещании

Глава правительства посетовал на порой недобросовестную деятельность подрядчиков на открытых конкурсах в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

По его словам, нередко подрядчики занижают цены или, например, подают заведомо неисполнимую заявку, из-за чего конкурс отменяется, все теряют деньги, «а кто-то наслаждается». Медведев назвал эту проблему «сплошной» в России.

«Вообще, эта ситуация, как говорят у нас, достала», — пожаловался он, призвав «завершать» ее.

Премьер напомнил, что уже поручал ужесточить ответственность для недобросовестных подрядчиков — вплоть до уголовной, если дело касается манипуляций итогами конкурса. Теперь же Медведев, отметив, что ситуацию хоть и не следует «раздувать», призвал все же ввести наказание за умышленное уничтожение результатов конкурса.