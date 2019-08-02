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В Госдуме предложили ввести индекс успешности бизнес-инкубаторов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил обращение главе Минэкономразвития и главе АСИ с предложением ввести национальный индекс успешности бизнес-инкубаторов в России, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Зубарев в обращении к главе Минэкономразвития и главе АСИ предложил на законодательном уровне регулировать систему бизнес-инкубаторов в России. Как следует из документа, соответствующий законопроект депутат планирует внести в Госдуму в осеннюю сессию. Помимо Зубарева, авторами инициативы выступили глава международного центра развития молодежных инициатив "Поколение права" Андрей Андреев и председатель молодежного парламента при ГД Мария Воропаева.
"В связи с потребностью аудита эффективности имеющейся структуры, предлагается проведение общероссийской процедуры инвентаризации бизнес-инкубаторов. В целях выявления лучших кейсов, введения единой шкалы градации, представляется возможным ввести национальный индекс успешности BI of Russia", — говорится в обращении.
По задумке авторов инициативы, независимый анализ (экспертный, плановый по итогам мониторинга, профильно-экномический или любой иной) позволит установить соответствие учреждений ключевым ценностям самой структуры: их роли в инвестиционном климате региона, изучить качество проектов для инкубации и саму программу инкубации.
Кроме того, значение этого индекса предлагается формировать, исходя из данных о числе предприятий, вышедших на рынок при поддержке своего бизнес-инкубатора, рабочих мест, открытых предприятиями в регионах и оценки долгосрочности существования и развития предприятий (заключенные сделки, контракты на стадии утверждения, капитализация и волатильность компаний).
Как отметил председатель центра "Поколение права" Андрей Андреев, чтобы вернуть институт бизнес-инкубатора в нужное русло, необходимо определить их суть, "будут они считаться субъектами малого предпринимательства или все же НКО, коуч-центрами".
"Помимо этого, необходимо подстегнуть бизнес-инкубаторы к развитию. Но для начала необходимо провести всероссийскую инвентаризацию бизнес-инкубаторов, выявить лучшие практики, а затем ввести национальный индекс их успешности. Он покажет, как работает сам инкубатор, какие проекты туда предлагают", — рассказал Андреев РИА Новости.
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Политика , Мария Воропаева , Андрей Андреев , Виктор Зубарев , Госдума , Минэкономразвития , РИА Новости
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