Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва приветствует перемирие в Идлибе 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам первого дня переговоров в Казахстане заявил, что Москва приветствует решение Дамаска о перемирии под Идлибом.
Как сообщалось, договоренность о прекращении огня должна начать действовать в ночь на пятницу, 2 августа, при условии соблюдения сочинского соглашения от сентября 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24". Вокруг провинции Идлиб должна быть создана демилитаризованная зона на 20 километров, а боевики должны вывести с ее территории тяжелое вооружение.
XIII встреча "Астанинского форма" стартовала в Нур-Султане в четверг, 1 августа.
Вести.Ru: последние новости
МЧС: паводок в Иркутской области нарастает День ВМФ: завершились парады в Петербурге и Тартусе Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам
Политика , Армия , В мире , Александр Лаврентьев , Дамаск , Идлиб , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ заподозрили в испытаниях «Пионера» против США30
Победу СССР над Гитлером в Латвии сочли «несчастьем»45
13 причин для бегства Порошенко с Украины47
Джон Болтон обрушился с критикой на Иран
Трамп оценил свой разговор с Путиным87
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение