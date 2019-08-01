Москва приветствует перемирие в Идлибе

Как сообщалось, договоренность о прекращении огня должна начать действовать в ночь на пятницу, 2 августа, при условии соблюдения сочинского соглашения от сентября 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24". Вокруг провинции Идлиб должна быть создана демилитаризованная зона на 20 километров, а боевики должны вывести с ее территории тяжелое вооружение.

XIII встреча "Астанинского форма" стартовала в Нур-Султане в четверг, 1 августа.