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«Порошенко — торпеда, „топившая“ Минские соглашения» 

Рамблер 30 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко был «главной торпедой, топившей минские соглашения». Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя заявление Порошенко о том, что он лично вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель писал текст минских соглашений.
«Допустим (что Порошенко писал текст минских соглашений). Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения?» — приводит РИА «Новости» слова Морозова.
Сенатор также отметил, что написание документов наподобие минских соглашений невозможно без участия экспертов и серьезной предварительной проработки.
«Похоже, сильно преувеличил, как всегда, свою роль Пётр Алексеевич», — резюмировал Морозов.
Политика , Украина , Олег Морозов , Ангела Меркель , Петр Порошенко , Совет Федерации , РИА Новости
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