Бывший президент Украины Петр Порошенко был «главной торпедой, топившей минские соглашения». Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя заявление Порошенко о том, что он лично вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель писал текст минских соглашений.
«Допустим (что Порошенко писал текст минских соглашений). Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения?» — приводит РИА «Новости» слова Морозова.
Сенатор также отметил, что написание документов наподобие минских соглашений невозможно без участия экспертов и серьезной предварительной проработки.
«Похоже, сильно преувеличил, как всегда, свою роль Пётр Алексеевич», — резюмировал Морозов.