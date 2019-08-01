«Порошенко — торпеда, „топившая“ Минские соглашения»

«Допустим (что Порошенко писал текст минских соглашений). Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения?» — приводит РИА «Новости» слова Морозова.

Сенатор также отметил, что написание документов наподобие минских соглашений невозможно без участия экспертов и серьезной предварительной проработки.