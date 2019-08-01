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«Это дауншифтинг»: Журналист онемел перед Захаровой 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Русскоязычный журналист Reuters не смог сформулировать вопрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой и дал ей прочесть вопрос на экране телефона.
Как передает РИА «Новости», в ходе брифинга Захаровой журналист попросил ее прояснить ситуацию по поводу студенческих виз между Россией и США.
Захарова попросила корреспондента уточнить вопрос, после чего он засомневался, о чем идет речь: о визах для студентов или для преподавателей.
«А, может, вы не из Рейтерс? Из Рейтерс? Это дауншифтинг», — отреагировала Захарова.
Журналист подошел к Захаровой и передал ей телефон с вопросом.
«Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?» — поинтересовалась дипломат и напомнила анекдот о студенте, который сначала готовился к экзаменам, а в конце обучения пришел на экзамен неподготовленный, открыл учебник и, не найдя ответа на вопрос, попросил экзаменатора прочитать ответ за него.
Пока Захарова рассказывала анекдот, экран телефона заблокировался.
«А теперь я хочу знать ваш пин-код», — заявила представитель МИД, намереваясь все-таки зачитать вопрос.
Оказалось, что вопрос касался ситуации с невыдачей российских виз преподавателям американской школы в Москве. Телефон корреспондента Reuters еще какое-то время оставался у Захаровой. Забрать его он смог лишь по окончании брифинга.
Комментарии53
Политика , Видео , Образование , Мария Захарова , МИД , Reuters , США
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