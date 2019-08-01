«Это дауншифтинг»: Журналист онемел перед Захаровой

Русскоязычный журналист Reuters не смог сформулировать вопрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой и дал ей прочесть вопрос на экране телефона.

США. Как передает РИА «Новости» , в ходе брифинга Захаровой журналист попросил ее прояснить ситуацию по поводу студенческих виз между Россией

Захарова попросила корреспондента уточнить вопрос, после чего он засомневался, о чем идет речь: о визах для студентов или для преподавателей.

«А, может, вы не из Рейтерс? Из Рейтерс? Это дауншифтинг», — отреагировала Захарова.

Журналист подошел к Захаровой и передал ей телефон с вопросом.

«Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?» — поинтересовалась дипломат и напомнила анекдот о студенте, который сначала готовился к экзаменам, а в конце обучения пришел на экзамен неподготовленный, открыл учебник и, не найдя ответа на вопрос, попросил экзаменатора прочитать ответ за него.

Пока Захарова рассказывала анекдот, экран телефона заблокировался.

«А теперь я хочу знать ваш пин-код», — заявила представитель МИД, намереваясь все-таки зачитать вопрос.

Оказалось, что вопрос касался ситуации с невыдачей российских виз преподавателям американской школы в Москве. Телефон корреспондента Reuters еще какое-то время оставался у Захаровой. Забрать его он смог лишь по окончании брифинга.