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Медведев прибыл на Курилы 

ТК «Звезда» + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.
Глава правительства прилетел на остров из Южно-Сахалинска, где в пятницу утром провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. На Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
Отмечается, что это не первый визит российского премьер-министра в регион. Ранее Медведев приезжал на Итуруп в августе 2015 года. Тогда МИД Японии выразил протест из-за поездки главы правительства РФ.
Ранее российский премьер-министр заявил в ходе совещания на Сахалине, что общий размер субсидий Дальнему Востоку составит более 94 миллиардов рублей на три года. Медведев также сообщил, что подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.
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Комментарии2
Политика , Дмитрий Медведев , МИД , Правительство РФ , Южно-Сахалинск
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