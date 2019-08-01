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Медведев прибыл на Сахалин 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск. В рамках дальневосточного турне глава кабинета министров 1-2 августа совершает рабочую поездку по Сахалинской области.
Рабочий график Медведева предполагает встречу в Южно-Сахалинске с врио губернатора региона Валерием Лимаренко.
"2 августа в Сахалинской области Медведев осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке", — уточняется в сообщении пресс-службы кабмина.
В поездке по Дальнему Востоку премьер-министра сопровождают вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.
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Комментарии4
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Александр Козлов , Валерий Лимаренко , Юрий Трутнев , Ольга Васильева , Константин Чуйченко , Владимир Якушев , Сахалинская Область , Южно-Сахалинск
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