Медведев прибыл на Сахалин

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Захарова заявила, что не Парижу учить Москву пропорциональности реакции на протесты

Рябков заявил, что Россия ни о чем закулисно не договаривается с венесуэльскими сторонами

МИД России рассказал о подвижках в вопросе с визами для американских учителей