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Пусть целуются на Украине: Милонов потребовал запретить Rammstein въезд в РФ 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовать запретить немецкой группе Rammstein въезд в Россию из-за поцелуя музыкантов на сцене. Об этом сообщает «Ура.ру».
Гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались во время концерта на московском стадионе «Лужники». Фото поцелуя позже опубликовали в Instagram группы с подписью «Россия, мы любим тебя».
«Я считаю, что их больше нельзя пускать в Россию. Пусть они ездят в другие страны — Польшу, Литву, Голландию, да хоть на Украину», — заявил Милонов.
Депутат пообещал направить обращение в МИД России об ограничениях въезда в страну для Rammstein.
«В нашей стране выступать им теперь нельзя», — подчеркнул он.
В рамках гастрольного тура у Rammstein также запланировано выступление в Санкт-Петербурге. Оно должно состояться 2 августа на сцене «Газпром Арены».
Европейский тур Rammstein стартовал 27 мая. В ходе выступления в Польше фронтмен группы Тилль Линдеманн размахивал радужным флагом, символом ЛГБТ-сообщества.
Комментарии2
Политика , Пауль Ландерс , Виталий Милонов , МИД , Госдума
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