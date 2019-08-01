Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовать запретить немецкой группе Rammstein въезд в Россию из-за поцелуя музыкантов на сцене. Об этом сообщает «Ура.ру».
Гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались во время концерта на московском стадионе «Лужники». Фото поцелуя позже опубликовали в Instagram группы с подписью «Россия, мы любим тебя».
«Я считаю, что их больше нельзя пускать в Россию. Пусть они ездят в другие страны — Польшу, Литву, Голландию, да хоть на Украину», — заявил Милонов.
Депутат пообещал направить обращение в МИД России об ограничениях въезда в страну для Rammstein.
«В нашей стране выступать им теперь нельзя», — подчеркнул он.
В рамках гастрольного тура у Rammstein также запланировано выступление в Санкт-Петербурге. Оно должно состояться 2 августа на сцене «Газпром Арены».
Европейский тур Rammstein стартовал 27 мая. В ходе выступления в Польше фронтмен группы Тилль Линдеманн размахивал радужным флагом, символом ЛГБТ-сообщества.