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Россия подарила Кубе пять автозаков 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России безвозмездно передали Кубе пять автозаков тропического типа, передает ТАСС.
Отмечается, что произведенные в Башкирии автозаки собраны на базе "Камазов" и оснащены кондиционерами, камерой видеонаблюдения и биотуалетом.
Как сообщил первый замдиректора ФСИН РФ Анатолий Рудый, кубинские коллеги попросили предоставить им для селекции две пары немецких овчарок. Собак доставили на Кубу в ходе прошлогоднего визита.
Ранее сообщалось, что Россия решила подарить Кубе пять автозаков, которые принадлежали башкирской колонии N7. Общая стоимость автотранспорта составляет более 36 млн руб.
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Политика , Анатолий Рудый , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Башкортостан , Куба
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