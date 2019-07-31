«Не Парижу нас учить»: резкое заявление Захаровой

«Не Парижу учить»: Захарову возмутил комментарий о митинге в Москве

Захарова прокомментировала сообщение МИД Франции в Twitter, в котором ведомство выразило озабоченность в связи с большим количеством задержанных и арестованных на прошедшем 27 июля митинге в Москве

«МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию», — написала Захарова в Facebook.

По словам Захаровой, французская полиция действовала так, будто имела дело с «иностранными оккупантами», опробовав «все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов».

Дипломат отметила, что за время кризиса с «желтыми жилетами» погибли 11 человек, 2500 человек получили ранения, из них 76 человек — серьезные.