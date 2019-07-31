«Не Парижу нас учить»: резкое заявление Захаровой

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«Не Парижу учить»: Захарову возмутил комментарий о митинге в Москве 

Рамблер + ещё 5 37 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Франции не учить кого бы то ни было пропорциональности реакции на протесты.
Захарова прокомментировала сообщение МИД Франции в Twitter, в котором ведомство выразило озабоченность в связи с большим количеством задержанных и арестованных на прошедшем 27 июля митинге в Москве.
«МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию», — написала Захарова в Facebook.
По словам Захаровой, французская полиция действовала так, будто имела дело с «иностранными оккупантами», опробовав «все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов».
Дипломат отметила, что за время кризиса с «желтыми жилетами» погибли 11 человек, 2500 человек получили ранения, из них 76 человек — серьезные.
«После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции», — заключила Захарова.
Комментарии443
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Москва , Франция
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