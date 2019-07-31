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В Госдуме назвали «нездоровой конкуренцией» позицию комитета сената США по СП-2 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение комитета сената конгресса США по международным делам проголосовать за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
«В данном случае, санкции со стороны США затрагивают не только Россию, но и многие европейские государства, которые понимают, что «Северный поток — 2» несёт в себе экономическую целесообразность и выгоду. Я встречался со многими депутатами немецкого бундестага, которые полностью поддерживают строительство российского проекта», — сказал депутат.
Швыткин также отметил, что подобные решение комитета сената конгресса США — «элемент нездоровой конкуренции».
«Думаю, что та атмосфера, которая создаётся путём введения санкций, будет негативно сказываться на самих Соединённых Штатах по некоторым направлениям в области экономики», — заключил он.
Ранее комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также американским президентом Дональдом Трампом.
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Комментарии4
Политика , США , Юрий Швыткин , Дональд Трамп , Госдума , Сенат США
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