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Россия направила МИД Украины ноту по ситуации с танкером 

Рамблер + ещё 4 6 минут назад
Генеральное консульство России в Одессе направило ноту МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию с российским танкером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ на Украине.
В посольстве рассказали, что ответа на ноту генконсульство РФ не получило, как и других официальных документов по задержанному танкеру.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об аресте российского танкера Nika Spirit, который был задержан 25 июля в порту Измаил. По версии Украины, он был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.
Политика , Украина , Анатолий Матиос , МИД
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