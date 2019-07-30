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Генконсульство РФ в Одессе направило ноту Украине с просьбой прояснить ситуацию с танкером 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Генеральное консульство РФ в Одессе направило ноту МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера, однако ответа не получило. Об этом во вторник ТАСС сообщили в посольстве РФ на Украине.
"Официальных документов по танкеру [от украинской стороны] мы не получили. Генеральное консульство [РФ] в Одессе направило в МИД [Украины] ноту с просьбой прояснить ситуацию", — сообщили в пресс-службе российского дипломатического представительства, добавив, что "ответа до настоящего времени не последовало".
Ранее во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что Приморский районный суд Одессы наложил арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный 25 июля в порту Измаила Одесской области.
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой в порту Измаила 25 июля задержала танкер Nika Spirit, на борту которого находились 10 моряков — граждан России. Судно было опознано как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. СБУ сообщила, что судно признано вещественным доказательством.
В то же время экипаж, как отметили в СБУ, не нарушал морское право и законы Украины, поэтому оснований для его задержания не было. В пятницу, 26 июля, экипаж задержанного танкера вернулся в Россию.
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Комментарии
Политика , Украина , Анатолий Матиос , МИД , Генпрокуратура РФ , СБУ
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