Путин призвал к реальной диспансеризации

Валерием Лимаренко. Сегодня глава государства провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области

Среди прочего они обсудили вопросы здравоохранения в регионе. Лимаренко упомянул, что продолжительность жизни в области ниже средней по стране (чуть больше 70 лет), а статистика смертности от онкологических заболеваний одна из худших.

«Мы это связываем с тем, что люди были недообследованы», — рассказал чиновник.

По этой причине было принято решение о том, что диспансеризация в регионе должна быть 100-процентной. Добиться этого среди прочего помогут 25 передвижных высокотехнологичных комплексов. По два автомобиля будут завозиться в район, обеспечивая обследование примерно 100 человек в день.