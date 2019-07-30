Путин призвал к реальной диспансеризации 

Диспансеризация должна быть реальной, считает президент России Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба Кремля.
Сегодня глава государства провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Среди прочего они обсудили вопросы здравоохранения в регионе. Лимаренко упомянул, что продолжительность жизни в области ниже средней по стране (чуть больше 70 лет), а статистика смертности от онкологических заболеваний одна из худших.
«Мы это связываем с тем, что люди были недообследованы», — рассказал чиновник.
По этой причине было принято решение о том, что диспансеризация в регионе должна быть 100-процентной. Добиться этого среди прочего помогут 25 передвижных высокотехнологичных комплексов. По два автомобиля будут завозиться в район, обеспечивая обследование примерно 100 человек в день.
«Вы последите, чтобы эта диспансеризация, которая, безусловно, нужна, была реальной. Чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все», — отметил Путин.