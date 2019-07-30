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Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, заявил, что судьба лидеров, которые получают власть после "оранжевых революций", предрешена.
"Участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена", — сказал Володин журналистам.
Говоря об этом, Володин напомнил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул свою страну и "стал для своей родины невъездным".
"И первый, и второй (Саакашвили и Порошенко) пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам", — отметил спикер ГД.
Он подчеркнул, что Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная страна, погрузилась во внутренние конфликты, "в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищенные во всех демократических странах".
"На этих наглядных примерах, если кому-то мало Ирана, Ирака и Ливии, можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали жизнь людей лучше", — добавил Володин.
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Комментарии1
Политика , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Вячеслав Володин , Госдума
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