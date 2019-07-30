Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг сообщения СМИ о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым в Париже, которая якобы имела место в 2016 году. Об этом дипломат рассказал изданию «Украининформ».
По словам Климкина, разговор с Лавровым шёл о политических заключённых, и в какой-то момент он стал принимать эмоциональный окрас. При этом глава МИД подчеркнул, что не было ни драки, ни ругани. На Украине ожидают зачисток после выборов в Верховную раду.
«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — признался Климкин.
Кроме того, он отметил, что каждый человек имеет право на эмоции, если они настоящие. Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что встреча министров России и Украины в Париже в марте 2016 года завершилась ссорой дипломатов.