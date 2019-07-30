Эксперты назвали сроки восстановления отношений с Украиной и Грузией

Украиной и Позитивные сдвиги в отношениях РФ Грузией будут происходить, но для их полного восстановления хороших отношений может понадобиться 15-20 лет. Возможности для деэскалации конфликтов появятся в случае проведения этими странами более сбалансированной политики, которая ориентировалась бы не только на Запад, но и на Россию, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Международный день дружбы отмечается 30 июля, праздник призван укреплять взаимоотношения между странами, культурами, народами. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года.

Как отметила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова , позитивные сдвиги в отношениях России с Украиной и Грузией, безусловно, будут.

"Сейчас, наверное, как минимум на жизнь одного поколения придется вот это позитивное сотрудничество — минимум лет 15-20 нужно будет доводить эту ситуацию до ума", — сказала Сазонова.

Она отметила, что отношения гораздо быстрее испортить, чем создать хорошие, "не меньше пяти лет ушло на разрушение отношений".

"Все в значительной степени зависит от руководства, от доброй воли руководства. Но и нельзя, конечно, забывать, что сегодня очень интенсивное взаимодействие на международном фронте. Поэтому есть как действие, так и противодействие, то есть ряд государств, которые не очень бы хотели, чтобы у России были конструктивные отношения с соседями, они будут всячески способствовать разрушению сложившихся связей. Ну, это, безусловно, англо-саксонский блок, который очень много сделал для того, чтобы разрушить эти издревле сложившиеся отношения между Украиной и Россией, между Грузией и Россией. Поэтому этот фактор нужно не забывать, не сбрасывать со счетов, нужно понимать, что существует блок стран, которые не очень бы хотели, чтобы у России на границе все было спокойно и понятно", — рассказала Сазонова.

По ее мнению, самое главное — это коммуникация во всех ее видах. "Нужен двусторонний формат, многосторонний формат, это минские договоренности, женевские соглашения — все это способствует тому, что ситуация становится лучше и позитивные шаги делаются навстречу друг другу. …Только с помощью компромиссов и переговоров можно достичь действительно каких-то конструктивных и позитивных сдвигов в международном взаимодействии", — заметила эксперт.

В свою очередь, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что отношения РФ и Украины, а также России и Грузии в среднесрочной перспективе будут оставаться недружественными, однако есть способы минимизировать враждебность между государствами.

"Есть возможности и способы деэскалации отношений и если не выстраивания дружественных отношений, то хотя бы минимизации враждебности. Но это возможно, мне кажется, только при условии признания всеми сторонами — и Грузии, и Украины, и НАТО — невозможности вступления этих стран в НАТО. И в случае проведения ими более сбалансированной политики, которая ориентировалась бы не только на Запад, но и также на Россию" — сказал Суслов РИА Новости.

При этом кандидат политических наук Наталья Пискунова , считает, что не существует стран в мире, с которыми России никогда бы не смогла наладить отношения.

"Я все-таки считаю, что любое государство имеет все возможности для того, чтобы налаживать отношения с любыми другими государствами. Это зависит и от политической воли, и от конъюнктуры политической, и от условий, естественно. Поскольку Россия является миролюбивым государством абсолютно, и характер внешней политики мирный, то есть здесь я бы не стала так резко говорить, что вообще есть какие-то страны, которые, в принципе, не могут с кем-то наладить отношения", — говорит она.

Кроме того, эксперты отмечают хорошие отношения России с азиатскими странами, некоторыми странами СНГ, а также со странами Балкан. Но есть государства, отношения с которыми остаются непростыми.