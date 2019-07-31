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Иркутский губернатор заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке 

РИА Новости + ещё 16 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке.
Президент России Владимир Путин 19 июля посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области. Он высказал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка. В частности, президент отметил, что плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
"Дело в том, что предупреждения МЧС и любых других организаций носят разный характер. Если говорить о таком количестве осадков, превышении над критической отметкой, я, например, (таких предупреждений) не получал", — сказал Левченко газете РБК в ответ на вопрос получал он или нет предупреждения от МЧС насчет обильных паводков и возможных наводнений.
Он отметил, что не может ничего плохого сказать про МЧС, потому что и тогда, и сейчас они ведут героическую работу, и заявил, что нужно смотреть, какую информацию, в каком виде и когда получало МЧС.
Кроме того, Левченко рассказал, что построенная в Тулуне дамба не была рассчитана на 14-метровое повышение уровня воды.
"В 1984 году превышение уровня было 7 метров, дамба была сделана на 9 метров, а повышение было 14. Такого не было за все время", — сказал он.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Комментарии
Политика , Катастрофы , Наводнение , Сергей Левченко , Владимир Путин , МЧС , Иркутская Область
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