Иркутский губернатор заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке

Президент России Владимир Путин 19 июля посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области. Он высказал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка. В частности, президент отметил, что плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

"Дело в том, что предупреждения МЧС и любых других организаций носят разный характер. Если говорить о таком количестве осадков, превышении над критической отметкой, я, например, (таких предупреждений) не получал", — сказал Левченко газете РБК в ответ на вопрос получал он или нет предупреждения от МЧС насчет обильных паводков и возможных наводнений.

Он отметил, что не может ничего плохого сказать про МЧС, потому что и тогда, и сейчас они ведут героическую работу, и заявил, что нужно смотреть, какую информацию, в каком виде и когда получало МЧС.

Кроме того, Левченко рассказал, что построенная в Тулуне дамба не была рассчитана на 14-метровое повышение уровня воды.

"В 1984 году превышение уровня было 7 метров, дамба была сделана на 9 метров, а повышение было 14. Такого не было за все время", — сказал он.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.