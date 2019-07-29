В Совфеде прокомментировали идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Он сказал, что попытки столкнуть Россию и Украину не имеют смысла и не приведут ни к каким результатам. По его мнению, люди независимо от канала смогут разобрать, кто Украине друг, а кто враг.

Джабаров также сделал акцент на том, что целевая аудиторией телеканала критически отнесется к информации, транслируемой подобным СМИ.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.