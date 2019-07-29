Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали идею Киева создать канал для «борьбы за умы» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала, сообщает РИА "Новости".
Он сказал, что попытки столкнуть Россию и Украину не имеют смысла и не приведут ни к каким результатам. По его мнению, люди независимо от канала смогут разобрать, кто Украине друг, а кто враг.
Джабаров также сделал акцент на том, что целевая аудиторией телеканала критически отнесется к информации, транслируемой подобным СМИ.
Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.
Газета.Ru: последние новости
Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Политика , Украина , Владимир Джабаров , Совет Федерации , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран позвал Россию в Ормузский пролив78
На Украине начали борьбу за умы россиян84
Пока вы не уснули: за Крымский мост требуют санкций19
На Украине назвали способ возвращения Крыма132
Трампа призвали к новым санкциям против России10
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение