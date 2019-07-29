Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США понадобилась помощь РФ по нераспространению оружия 

Рамблер + ещё 4 33 минуты назад
Администрация США рассчитывает на расширение диалога с Россией по вопросам нераспространения оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, передает ТАСС.
«У нас с ними [россиянами] был стратегический диалог, который, как мы надеемся, вырастет в нечто, охватывающее широкий спектр вопросов распространения — не только вопросов ядерного распространения, а широкий спектр [проблем] распространения», — заявил Помпео.
В России поддержали идею США о соглашении по разоружению
Он выразил надежду, что к диалогу присоединится Китай, а президент России Владимир Путин поддержит инициативу Вашингтона.
Как отмечает ТАСС, под «стратегическим диалогом» Помпео подразумевал прошедшие 17 июля переговоры заместителя главы МИД России Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана при участии заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. На встрече обсуждались вопросы стратегической стабильности, разоружения и контроля над вооружениями.
Комментарии70
Политика , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые подробности убийства блогерши9
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка36
«Буря» в Донбассе обречена на провал206
В ДНР сообщили о расстреле СБУ украинских пограничников64
Мисс Москва прокомментировала развод с экс-королём
Видео
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
01:45
Загорелся транспортник ВВС США
Происшествия Пожары
00:20
Помпео прокомментировал акции протеста в России
В мире
02:09
Появились новые подробности убийства блогерши
Происшествия
23:27
США попросили Путина о помощи
Политика США
01:49
«Дело чести»: скандальный генерал ответил Зеленскому
В мире Статьи
00:20
Задержанный на митинге в Москве выпрыгнул из окна
Происшествия
01:26
«Буря» в Донбассе обречена на провал
Украина Статьи
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
04:03
В России захотели полетов на Украину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение