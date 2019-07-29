США попросили Путина о помощи

США понадобилась помощь РФ по нераспространению оружия

Администрация США рассчитывает на расширение диалога с Россией по вопросам нераспространения оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, передает ТАСС.

«У нас с ними [россиянами] был стратегический диалог, который, как мы надеемся, вырастет в нечто, охватывающее широкий спектр вопросов распространения — не только вопросов ядерного распространения, а широкий спектр [проблем] распространения», — заявил Помпео.

Он выразил надежду, что к диалогу присоединится Китай, а президент России Владимир Путин поддержит инициативу Вашингтона.

Как отмечает ТАСС, под «стратегическим диалогом» Помпео подразумевал прошедшие 17 июля переговоры заместителя главы МИД России Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана при участии заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. На встрече обсуждались вопросы стратегической стабильности, разоружения и контроля над вооружениями.