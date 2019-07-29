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В Крыму оценили инициативу Киева по вводу санкций за Крымский мост 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отреагировал на предложение постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича о введении санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве Крымского моста. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, полуостров является территорией в составе России.
"В этом смысле мы видим все попытки Порошенко за пять лет: введение санкций, другие попытки каким-то образом воздействовать на ситуацию в Крыму, это и блокада, которую Крым пережил", — сказал Ганжара.
Он добавил, что эти действия привели к укреплению российского статуса Крыма.
Ранее Кориневич заявил, что при помощи санкций Западу дадут понять, что Киев не оставит такие действия без ответа.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Политика , Конфликты , Украина , Владислав Ганжара , Киев , Республика Крым
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