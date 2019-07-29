Россия сообщила о контактах с Гуайдо

Рябков подчеркнул, что российские власти не укрываются ни от каких контактов.

«Наоборот, считаем, что чем больше контактов, тем лучше для всех. При этом мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление», — приводит агентство его слова.

Дипломат отметил, что линия контакта с оппозицией — не постоянная и параллельная контактам с официальной властью, а эпизодическая.

Российская сторона использовала несколько возможностей для обмена информацией, чтобы объяснить противникам Мадуро контрпродуктивность внешнего силового вмешательства, — об этом ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.