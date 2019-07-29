«Давим на Россию»: Украина отказалась поставлять воду в Крым

Представитель президента Украины Антон Кориневич, занимающийся вопросами Крыма , заявил, что новое руководство страны не возобновит поставки воды на полуостров. Об этом сообщает «Сегодня».

После присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Первоначально Киев объяснял их техническими проблемами, но затем начал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность в размере 200 тысяч долларов, возникшую в 2013 году.

В 2015-м в Крыму рассказали о планах перебрасывать воду из рек Салгир и Биюк-Карасу по Северо-Крымскому каналу. В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Кориневич назвал возобновление поставок воды неуместным.

«Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной», — подчеркнул он.

По словам чиновника, прекращение поставок воды является «механизмом давления» на Россию.

Кориневич заявил, что в ближайшее время Украина позицию в отношении поставок воды не изменит, как и позицию по снабжению Крыма украинской электроэнергией.

При этом он заявил, что решение новых властей Украины не будет фактором давления на Россию.

«Фактически, это воспроизведение позиции прежних властей Украины, которые потеряли Крым, поскольку никогда не видели там людей, а считали его лишь подконтрольной себе территорией, куда можно подавать или не подавать воду», — отметил сенатор.

Он заверил, что Россия может самостоятельно решить проблемы с водой.