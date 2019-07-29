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Жириновский назвал причину проблем России 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что причина сегодняшних проблем России в Октябрьской революции, которая уничтожила весь «культурный слой» страны и привела к власти тех, кого управлять не научили. Именно она, по его мнению, стала тем поворотным моментом, когда все пошло не так. Политик посетовал, что с XXII съезда КПСС, на котором было намечено к 1980 году построить в СССР коммунизм, в стране ничего не изменилось.
«Ну вот прошло 57 лет. Даже капитализм не получился. Он изуродованный, грязный, криминальный. Почему? Волюнтаризм. То есть своеволие», — заметил лидер ЛДПР, отметив по ходу дела, что одной из причин такого расклада стало отсутствие классического образования у тогдашнего лидера страны первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
«Детский сад, школа, вуз, получится — еще магистратура, аспирантура, и практика лет 10. Вот тогда в 35 лет человек, может, будет с достойной, хорошей карьерой. Поэтому нельзя совершать революцию, уничтожая генетические корни», — заявил он.
Начать все с чистого листа («с нуля построить страну и построить отношения с миром») Жириновский считает невозможным, тем более уничтожив «всех, кто умел работать»: предпринимателей, кулаков, помещиков, фабрикантов, финансистов, юристов, офицеров.
Павел Дыбенко, первый наркомвоенмор Российской Советской Республики, которого политик называет первым министром обороны Советской России, был, по мнению Жириновского, человеком, ничего не смыслившим в военном деле («Завхоз. Мыло матросам постираться, помыться»).
На смену ему пришел другой политический деятель Лев Троцкий, он, в отличие от Дыбенко, который был выходцем из многодетной крестьянской семьи, родился в семье богатых землевладельцев, однако, как считает лидер ЛДПР, «никогда в жизни не служил в армии, понятия не имеет».
Проблемы страны накапливались годами, развил Жириновский свою мысль: «А как мы быстро восстановим то, что тысячу лет накапливала Россия? Тысячу лет. Взяли под нож. Это же чудовищно. Мы сегодня страдаем из-за этого, и сегодня страдаем». Ранее Жириновский предсказал, что 2021 год будет крайне напряженным для России и чреватым социальными потрясениями.
Комментарии9
Политика , Владимир Жириновский , Лев Троцкий , ЛДПР , КПСС
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