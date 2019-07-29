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Как изменится жизнь россиян с августа 

Рамблер 27 минут назад
Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
С 1 августа вырастут пенсии примерно 10 миллионов пенсионеров, работающих официально. Это произойдет автоматически в рамках ежегодного перерасчета. Степень роста будет зависеть от количества пенсионных баллов, заработанных за прошедший год, но не более трех.
В тот же день налогом на доходы физических лиц перестанут облагаться материальная выгода, полученная во время ипотечных каникул, и компенсация ипотечных займов многодетным семьям.
С 1 августа программа «Дальневосточный гектар» распространится на Бурятию и Забайкальский край, а с 4-го регистрация автомобилей станет прощен — это будет позволено делать прямо в автосалоне.
С 6 августа за воспрепятствование работе врачей вводится штраф четыре-пять тысяч рублей, а если это привело к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти пациента — уголовное наказание (до двух и до четырех лет лишения свободы соответственно).
Также с 6 августа вводятся штрафы для работодателей за отказ сменить сотруднику зарплатный банк (до 50 тысяч), а установка коммунальных счетчиков в ветхих домах перестанет быть обязательной.
Комментарии241
Политика , Видео , Общество , Парламентская газета
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