Интервью Путина Fox News номинировано на «Эмми»

Номинантом на телевизионную премию «Эмми» стало интервью президента РФ Владимира Путина корреспонденту телеканала Fox News Крису Уоллерсу. Российский лидер беседовал с журналистом в 2018 году.

Материал поборется за победу в категории «Живое интервью», сообщает «Интерфакс».

Это первая номинация на «Эмми» в области новостей и документальных фильмов для Fox News. Среди претендентов на победу представлены ещё шесть интервью различных телеканалов.

Российский президент беседовал с американским журналистом в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

В 2018 году Путин дал ряд интервью западным СМИ. Одной из самых резонансных стала беседа с корреспондентом NBC Мегин Келли.