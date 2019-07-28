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Интервью Путина Fox News номинировано на «Эмми» 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru
Номинантом на телевизионную премию «Эмми» стало интервью президента РФ Владимира Путина корреспонденту телеканала Fox News Крису Уоллерсу. Российский лидер беседовал с журналистом в 2018 году.
Материал поборется за победу в категории «Живое интервью», сообщает «Интерфакс».
Это первая номинация на «Эмми» в области новостей и документальных фильмов для Fox News. Среди претендентов на победу представлены ещё шесть интервью различных телеканалов.
Российский президент беседовал с американским журналистом в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.
В 2018 году Путин дал ряд интервью западным СМИ. Одной из самых резонансных стала беседа с корреспондентом NBC Мегин Келли.
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Политика , Владимир Путин , Fox News , Интерфакс , телеканал NBC
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