В Крыму американцам посоветовали изучать опыт Крыма лично, а не с воздуха

Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что два воздушных судна ВМС США провели разведку у берегов Крыма.

"Мы не можем запретить американским самолетам летать возле наших границ, главное им не переходить черту дозволенного. Если американские власти так уж сильно интересует динамика развития Крыма и его военная мощь, то могут приехать с официальным визитом в российский регион, чтобы перенять опыт России по масштабному развитию территорий", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, никакая аэрофотосъемка не отразит положение дел в Крыму, как это смогут сделать личная встреча и общение с крымчанами.