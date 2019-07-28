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В Крыму американцам посоветовали изучать опыт Крыма лично, а не с воздуха 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полеты военных самолетов США у крымских границ связаны с изучением масштабов развития российского полуострова, но американцам лучше посетить Крым с официальным визитом и лично перенять опыт РФ по развитию своих территорий, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что два воздушных судна ВМС США провели разведку у берегов Крыма.
"Мы не можем запретить американским самолетам летать возле наших границ, главное им не переходить черту дозволенного. Если американские власти так уж сильно интересует динамика развития Крыма и его военная мощь, то могут приехать с официальным визитом в российский регион, чтобы перенять опыт России по масштабному развитию территорий", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, никакая аэрофотосъемка не отразит положение дел в Крыму, как это смогут сделать личная встреча и общение с крымчанами.
"Призываю американских чиновников и политиков посмотреть правде в глаза, проявить политическое мужество, мудрость и приехать, согласовав визит через МИД РФ, в Крым", — сказал Бальбек.
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Политика , Руслан Бальбек , МИД , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , США
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